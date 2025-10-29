VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

132 Tote bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro – tödlichster Einsatz Brasiliens

Bei einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte von Rio de Janeiro sind mehr als 60 Menschen getötet worden – darunter vier Polizisten.
29.10.25, 17:34
