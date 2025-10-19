In mehreren US-Städten haben am Wochenende Millionen Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Unter dem Motto „No Kings“ („Keine Könige“) protestierten sie gegen das, was sie als autoritären Regierungsstil und Abbau demokratischer Rechte wahrnehmen. Im Video sind Szenen aus New York, Washington D.C. und Chicago zu sehen – mit Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die über Angst, Kontrollverlust und den Zustand der US-Demokratie sprechen.