„No Kings“-Proteste: 7 Millionen Menschen gehen in den USA gegen Trump auf die Straße
Motto „No Kings“: Millionen US-Amerikaner haben erneut gegen Präsident Trump demonstriert. Der Vorwurf: Er gefährde die Demokratie, indem er das Land wie ein König regiere
In mehreren US-Städten haben am Wochenende Millionen Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Unter dem Motto „No Kings“ („Keine Könige“) protestierten sie gegen das, was sie als autoritären Regierungsstil und Abbau demokratischer Rechte wahrnehmen. Im Video sind Szenen aus New York, Washington D.C. und Chicago zu sehen – mit Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die über Angst, Kontrollverlust und den Zustand der US-Demokratie sprechen.
