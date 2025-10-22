VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Pflege zählt ab Jänner offiziell als Schwerarbeit – auch in Teilzeit

Pflegeberufe gelten ab 2026 offiziell als Schwerarbeit. Diplomierte Pflegekräfte und Pflegeassistent:innen können dadurch früher in Pension gehen – auch bei Teilzeit ab 50 %.
22.10.25, 13:22
Kommentare
(kurier.at)  | 

Kommentare