Parlamentswahl in Moldau: Sieg für Pro-Europa-Partei

Die moldauischen Wählerinnen und Wähler haben der regierenden, pro-europäischen "Partei der Aktion und Solidarität" (PAS) um Staatspräsidentin Maia Sandu einen klaren Wahlsieg beschert.
29.09.25, 11:20
