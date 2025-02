Papst Franziskus schwer krank: Sorge im Vatikan

Sorge um Papst Franziskus: Der 88-jährige Pontifex leidet an einer schweren beidseitigen Lungenentzündung und wird seit Freitag in einer Klinik in Rom behandelt. Laut Vatikan erschwert eine Infektion mit mehreren Erregern die Genesung.