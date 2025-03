Panne bei der US-Regierung: Journalist landet unbeabsichtigt im Geheim-Chat

Der Chefredakteur des US-Magazins The Atlantic wurde nach eigenen Angaben unbeabsichtigt zu einem Gruppenchat der US-Regierung hinzugefügt. In dem Chat sollen sensible militärische Informationen diskutiert worden sein. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet.