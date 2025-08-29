Österreich: Ex-Diplomaten fordern harte Maßnahmen gegen Israel im Gazakrieg

Sie verlangen u. a. die Suspendierung des EU-Israel-Assoziationsabkommens, Handelsbeschränkungen und ein umfassendes Waffenembargo. Österreich solle sich der internationalen Mehrheit anschließen, um das Leid in Gaza zu beenden und die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger betont gegenüber dem KURIER, dass man die Stimmen ernst nehme – ein Ende des EU-Abkommens aber nicht unterstütze.