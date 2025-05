Von 35 auf 33 Stunden: So stark sinkt Österreichs Arbeitszeit

Während in vielen EU-Ländern noch länger gearbeitet wird, rücken in Österreich persönliche Zufriedenheit und Spaß im Job in den Vordergrund. Frauen streben seltener Führungspositionen an, Männer legen mehr Wert auf Karriereaufstieg. Die Daten zeigen: Österreichs Arbeitskultur verändert sich – und hebt sich vom EU-Schnitt ab.