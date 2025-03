Nordmazedonien: Brand in Nachtclub fordert 59 Leben

Bei einem Brand in einer Diskothek in der Stadt Kocani in Nordmazedonien sind 59 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 150 weitere verletzt worden. Das sagte der nordmazedonische Innenminister Pance Toskovski. Laut Minister brach das Feuer um etwa 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag aus.