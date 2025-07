Nahost: Israel plant Auffanglager für 600.000 Gaza-Bewohner

Israels Verteidigungsminister Israel Katz kündigte am Montag an, die Planung eines riesigen Auffangslagers im Süden des Gazastreifens angeordnet zu haben. Hundertaussende Palästinenser sollen in der "humanitären Stadt" unterkommen.