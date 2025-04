Nach 14 Bankomaten-Explosionen heuer: SOKO Bankomat erhöht Sicherheitsmaßnahmen

14 Bankomaten sind in Österreich heuer allein bis Anfang März in die Luft gesprengt worden. Immer wieder konnten die Automatenknacker dabei mit Bargeld entkommen - besonders in Wien und Niederösterreich waren sie aktiv.