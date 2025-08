Mordschock in Frankreich: Opfer mit Kreuz-Inszenierung entdeckt

Großfahndung in Frankreich. Ein 32-jähriger Mann wurde in der Nähe von Amiens tot aufgefunden: mit aufgeschlitzter Kehle, aufgerissenem Bauch und entnommenen Eingeweiden. Der Leichnam wurde offenbar in Form eines Kreuzes inszeniert.