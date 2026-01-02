VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Mindestens 40 Tote bei Silvesterparty in der Schweiz

Bei dem Brand in einer Bar mit Hunderten größtenteils jungen Feiernden in der Silvesternacht wurden zudem 115 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer.
02.01.26, 09:52
