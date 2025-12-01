VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Mehr als 1000 Tote bei Überschwemmungen in Teilen Asiens

Indonesien, Malaysia und Thailand sind besonders schwer betroffen. Hunderte Menschen werden nach wie vor vermisst. In Sri Lanka sorgte Zyklon "Ditwah" für Zerstörung.
Von Alexandra Diry
01.12.25, 15:53
