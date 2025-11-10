VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Mahrer bleibt WKO-Chef, tritt als Präsident der OeNB zurück

Harald Mahrer legt nach heftiger Kritik sein Amt als Präsident der Oesterreichischen Nationalbank zurück. WKO-Chef bleibt er.
Von Alexandra Diry
10.11.25, 14:14
