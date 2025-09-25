10 junge Männer sollen die 12-jährige Anna sexuell misshandelt haben
Zehn Angeklagte müssen sich wegen geschlechtlicher Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung verantworten.
Bei den jungen Männern handelt es sich um österreichische, türkische, syrische, nordmazedonische und bulgarische Staatsbürger zwischen 16 und 21 Jahren. Der Gruppe wird vorgeworfen, ein damals zwölfjähriges Mädchen - von den Medien hat sie den Namen "Anna" erhalten - in Favoriten zwischen März und Juni 2023 zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Die Männer bekennen sich allesamt nicht schuldig.
Kommentare