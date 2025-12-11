VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Kopftuchverbot für unter 14-Jährige an Schulen von Nationalrat beschlossen

Das Kinder-Kopftuchverbot soll in Österreichs Schulen ab den Semesterferien 2026 mit einer Aufklärungsphase starten.
Von Zoé Gendron
11.12.25, 15:39
