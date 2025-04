Konklave startet am 7. Mai – Wer wird neuer Papst?

Das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes beginnt am 7. Mai. Das gab Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag bekannt. An der fünften Generalkongregation nahmen über 180 Kardinäle teil, etwa 100 von ihnen sind wahlberechtigt, wie Bruni berichtete.