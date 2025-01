Jürgen Klopp für Red Bull Fussball verantwortlich

Seit dem 1. Januar ist Trainerlegende Jürgen Klopp als "Head of Global Soccer" für Red Bull im Einsatz. Am heutigen Dienstag wurde der 57-Jährige bei einer Pressekonferenz in Salzburg offiziell vorgestellt. Über 200 Medienvertreter aus aller Welt versammelten sich dafür im Hangar-7.