Israel-Teilnahme beim Eurovision Song Contest: Mehrere Länder sagen ab

Israel wird beim ESC in Wien dabei sein. Die Niederlande, Spanien, Irland und Slowenien haben mitgeteilt, dass sie 2026 fix nicht teilnehmen werden.
05.12.25, 14:28
