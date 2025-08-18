AKTUELLE VIDEOS

Israel: Zehntausende Menschen fordern ein Ende des Krieges

In Israel gingen am Wochenende Tausende Menschen auf die Straße, um ein rasches Ende des Gaza-Kriegs und einen Deal zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu fordern.
18.08.25, 12:18
