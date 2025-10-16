VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Israel droht Hamas mit Wiederaufnahme des Krieges

28 Leichen hätte die Hamas an Israel laut Waffenruhevereinbarung übergeben sollen - bislang waren es aber nur zehn. Israel droht mit Wiederaufnahme des Krieges.
Von Alexandra Diry
16.10.25, 12:40
