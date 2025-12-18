Aktuelle Videos

Integration: Politischer Islam bereitet Österreichern große Sorge

Laut dem neuen Integrationsbarometer meinen 72 Prozent der Befragten, dass die Integration schlecht oder sehr schlecht funktioniert.
18.12.25, 17:16
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

kurier.at  | 

Kommentare