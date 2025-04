Helikopter-Absturz in NYC: Siemens-Manager und Familie kommen ums Leben

Bei einem Hubschrauberabsturz in der Millionenmetropole New York sind sechs Menschen ums Leben gekommen – darunter drei Kinder. Laut ersten Informationen stammen die Opfer aus Spanien und gehören zur Familie eines Siemens-Managers. Auch die Ehefrau war in einer führenden Position tätig.