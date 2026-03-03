Hattmannsdorfer zu Energie-Krise: "Wir sind auf der sicheren Seite"

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag versichert er: "Wir sind auf der sicheren Seite." Die Versorgungssicherheit des Landes mit Treibstoffen und Erdgas sei gewährleistet. Im Gegensatz zum russischen Angriff auf die Ukraine 2022 bestehe keine Abhängigkeit von Energie aus dem Iran oder anderen Ländern am Persischen Golf, wie etwa Katar.

