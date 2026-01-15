Grönland: 15 französische Soldaten angekommen, auch Deutschland schickt Soldaten

Angesichts der US-Drohung, Grönland zu übernehmen, hatten auf Bitte Dänemarks Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen angekündigt, für die europäische Militärmission "Arctic Endurance" Soldaten auf die Arktis-Insel zu schicken. Russland kritisierte unterdessen die Entsendung von Soldaten aus NATO-Ländern nach Grönland.