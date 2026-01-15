Aktuelle Videos

Grönland: 15 französische Soldaten angekommen, auch Deutschland schickt Soldaten

Im Konflikt mit den USA um Grönland sind die ersten 15 französischen Soldaten in der grönländischen Hauptstadt Nuuk eingetroffen.
15.01.26, 15:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Angesichts der US-Drohung, Grönland zu übernehmen, hatten auf Bitte Dänemarks Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen angekündigt, für die europäische Militärmission "Arctic Endurance" Soldaten auf die Arktis-Insel zu schicken. Russland kritisierte unterdessen die Entsendung von Soldaten aus NATO-Ländern nach Grönland.

Mehr zum Thema

NATO Grönland Dänemark Deutschland Schweden Norwegen
kurier.at  | 

Kommentare