Graz: Tod eines Flugbegleiters deckt Sicherheitsproblem auf

Ein 23-jähriger Flugbegleiter starb nach einer Notlandung in Graz, was die Diskussion über möglicherweise fehlerhafte Sauerstoffmasken in Flugzeugen erneut entfacht. Experten warnen vor Risiken bei sogenannten Smokehoods, die im Brandfall den Atemschutz der Crew sicherstellen sollen.