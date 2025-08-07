VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Freispruch für Ex-Justizminister Brandstetter im Falschaussage-Prozess

Brandstetter wurde eine tatsachenwidrige Behauptung im U-Ausschuss vorgeworfen. Das Wiener Landesgericht sprach ihn frei, die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.
07.08.25, 17:41
(kurier.at)  | 

