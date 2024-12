Flugzeugabsturz: Maschine wohl durch Russland abgeschossen

38 Tote und erschütternde Aufnahmen: Am 25. Dezember 2024 stürzt eine Passagiermaschine der Azerbaijan Airlines in Kasachstan ab. In diesem Video erklären wir, was passiert ist, was Augenzeugenberichte sagen und diskutieren welche Theorien es zum Unfall gibt.