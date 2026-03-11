Fall Benko: Laura Privatstiftung meldet Insolvenz an

Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen, die die Stiftung finanziell nicht erfüllen kann. Die zuletzt eingeleitete Restrukturierung der Stiftungsgruppe kann damit nicht mehr abgeschlossen werden, heißt es in einer Aussendung des Stiftungsvorstands. Stifter der Laura Privatstiftung sind Rene Benko und seine Mutter Ingeborg Benko.