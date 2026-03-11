VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Fall Benko: Laura Privatstiftung meldet Insolvenz an

Diese Pleite hatte sich schon angekündigt, jetzt ist sie fix: Die Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck hat am Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.
11.03.2026, 13:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen, die die Stiftung finanziell nicht erfüllen kann. Die zuletzt eingeleitete Restrukturierung der Stiftungsgruppe kann damit nicht mehr abgeschlossen werden, heißt es in einer Aussendung des Stiftungsvorstands. Stifter der Laura Privatstiftung sind Rene Benko und seine Mutter Ingeborg Benko.

kurier.at  | 

Kommentare