Fall Benko: Laura Privatstiftung meldet Insolvenz an
Diese Pleite hatte sich schon angekündigt, jetzt ist sie fix: Die Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck hat am Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.
Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen, die die Stiftung finanziell nicht erfüllen kann. Die zuletzt eingeleitete Restrukturierung der Stiftungsgruppe kann damit nicht mehr abgeschlossen werden, heißt es in einer Aussendung des Stiftungsvorstands. Stifter der Laura Privatstiftung sind Rene Benko und seine Mutter Ingeborg Benko.
Kommentare