Epstein-Skandal: Bill und Hillary Clinton müssen vor Kongress aussagen

Monatelang wehrten sich Hillary und Bill Clinton gegen ein Anhörung im Fall Epstein. In der Nacht auf Freitag stellte sich die ehemalige First Lady nun als erste den Fragen des Ausschusses. Bill Clinton kommt - im Gegensatz zu Hillary - mehrmals in den Epstein-Akten vor. Fotos zeigen den Ex-Präsidenten beim Schwimmen im Pool mit Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell oder bei Reisen mit Epstein. Wobei die Fotos weder auf illegale noch auf unzulässige Handlungen hinweisen. Bill Clinton soll am Freitag ebenfalls hinter verschlossenen Türen aussagen.

