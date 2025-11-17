VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Trump unterstützt plötzlich die Freigabe der Epstein-Akten

US-Präsident Donald Trump legt im Streit um die Epstein-Akten eine überraschende Kehrtwende hin: Statt die Freigabe zu blockieren, ruft er nun seine Republikaner zum Zustimmen auf.
Von Zoé Gendron
17.11.25, 15:13
