Diebstahl im Louvre-Museum: Acht Schmuckstücke gestohlen

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris wurde am Sonntag kostbarer Schmuck gestohlen. Die Täter sind flüchtig.
20.10.25, 12:40
| 

