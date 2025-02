Blau-Türkis ist geplatzt: Kickl legt Regierungsbildungsauftrag zurück

Die Regierungsverhandlungen zwischen Blau und Türkis sind endgültig geplatzt. Das hat sich abgezeichnet. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat am Nachmittag in der Hofburg den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgelegt, wie er in einer Aussendung mitteilte.