Auto rast in Menschenmenge: 28 Verletzte in München

In München ist ein Fahrzeug bei einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in eine Personengruppe gefahren. Laut Informationen der Polizei soll es sich bei dem Wagen um einen Mini Cooper gehandelt haben. Tatort ist die Dachauer Straße in der Münchner Innenstadt.