Australien führt Social-Media-Verbot fur unter 16-Jährige ein

Das neue Gesetz tritt am 10. Dezember in Kraft. Auch Instagram, Facebook, TikTok und Snap führen gesetzliche Alterssperre ein.
03.12.25, 16:28
