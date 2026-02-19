Akademikerball in der Hofburg: Demos und Sperren in Wien

In der Wiener Hofburg findet am Freitag erneut der freiheitliche Akademikerball statt. Begleitet wird die Veranstaltung von zwei angekündigten Demonstrationen mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Ab dem Nachmittag ist in der Innenstadt mit Umleitungen, kurzfristigen Sperren und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr zu rechnen. Ab 17 Uhr gilt ein Platzverbot am Heldenplatz. Die Polizei steht im Einsatz, um ein Aufeinandertreffen von Demonstranten und Ballgästen zu verhindern. Erwartet werden unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens FPÖ-Chef Dominic Nepp.