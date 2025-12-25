6 alternative Weihnachtssongs, die wir viel zu selten hören

"All I Want For Christmas Is You" darf zu den Festtagen natürlich nicht fehlen, doch beim 93. Mal Hören innerhalb eines Tages geht einfach der Zauber verloren. Glücklicherweise gibt es genügend andere Songs, die man sich in der Weihnachtszeit zu Gemüte führen kann.

Sechs der schönsten Weihnachtssongs, die Mariah-Carey-ähnlichen Kultstatus verdient hätten, möchten wir euch an dieser Stelle als alternative Ohrwürmer vorstellen.

The Ravonettes - "The Christmas Song"

Hier stellt sich die Frage, warum dieser Song nicht längst ein gottverdammter Klassiker ist, der jährlich in die Radios dieser Welt zurückkehrt. 2003 veröffentlicht, mauserte sich "The Christmas Song" von The Ravonettes über die Jahre zum Geheimtipp – und klingt bis heute wie ein Song, den man auf einem "O.C., California"-Weihnachtssampler finden würde. Einziges Manko: Mit einer Länge von gerade mal zwei Minuten ist er sehr schnell vorbei.

She & Him - "The Christmas Waltz"

Zooey Deschanel kennen die meisten von uns als "New Girl" – von ihrer Tätigkeit als eine Hälfte des Indie-Folk-Duos She & Him bekommt man hierzulande leider nur wenig mit. Ein wichtiger Teil ihre musikalischen Œuvres ergibt sich zu unser aller Glück aus Feiertags-Liedgut – inzwischen haben She & Him nicht nur ein, sondern gleich zwei ganze Alben voller Weihnachtslieder veröffentlicht.

Lily Allen - "Somewhere Only We Know"

Streng genommen ist "Somewhere Only We Know" natürlich kein Weihnachtslied. Seitdem Lily Allen das mächtige Keane-Original 2013 für einen Feiertags-Werbespot einer britischen Kaufhauskette auf ein klimperndes Piano-Arrangement reduzierte, ist ihre Version jedoch für immer mit Weihnachten verbunden – und ein echter Besinnlichkeits-Garant.

Hurts - "All I Want for Christmas is New Year's Day"

Wisst ihr noch, Hurts? 2010 (wohlgemerkt mehr als zehn Jahre her) lieferte das britische Synthpop-Duo die ultimative Grinch-Hymne: "All I Want for Christmas is New Year's Day" – ein melancholischer Schmachtfetzen für all jene, die mit Weihnachten per se eher weniger anfangen können, dafür aber eingefleischte Neujahrs-Fans sind.

No Doubt - "Oi To The World"

Die Band No Doubt, rund um Sängerin Gwen Stefani, ist aus der Popkultur der 90er- und 2000er-Jahre nicht wegzudenken. Mit diesem musikalischen Punk/Ska-Schmankerl bietet die Band ein alternatives Weihnachtslied, das im Vergleich zu den amerikanischen Interpret:innen sehr britisch daherkommt. Stefani singt von "Crisps" und Nächten im Pub – das Video spielt in Indien. Eine wilde Mischung, die aber garantiert gute Laune hinterlässt!

Joni Mitchell - "River"