Nach Mitteilung der Gefängnisbehörde ereignete sich der Vorfall in einer Haftanstalt im kalifornischen Tehachapi. Mitarbeiter hätten Erste Hilfe geleistet, dann sei der Rapper zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Über das Ausmaß der Verletzung machte die Behörde keine Angaben. Der Vorfall werde untersucht, hieß es.

Von Mithäftling angegriffen

Laut der Los Angeles Times wurde Lanez niedergestochen. Auf seinem Instagram-Account heißt es in einem Posting, dass der Musiker 14 Mal niedergestochen wurde. Dabei hat er sieben Verletzungen am Rücken, zwei am Hinterkopf und eine im Gesicht erlitten. Durch den Angriff kollabierte sogar die Lunge des 32-Jährigen. Lanez sei jedoch wieder in der Lage, eigenständig zu atmen. Das Motiv für die Messerattacke sei nach wie vor unklar.