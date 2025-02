In den 90er-Jahren regierte die Anime-Serie Pokémon das Nachmittagsprogramm von Kanälen wie RTL2. Über Jahrzehnte hinweg, gibt es nicht nur einen riesigen Hype, um die Show mit den Fabelwesen und ihren besonderen Fähigkeiten , sondern auch zahlreiches Merchandise oder Games für verschiedene Spielekonsolen.

In einem neuen YouTube-Video mit seinem Bruder Jake sprach Paul darüber, dass er die Karte wohl nun wieder verkaufen möchte: "Ich denke darüber nach, die Karte loszuwerden und es möglicherweise an die richtige Person abzugeben." Paul richtete seine Worte in die Kamera und fuhr weiter aus, dass sich ein potenzieller Käufer oder eine Käuferin bei ihm melden soll. Ob dieses Angebot bald angenommen wird, bleibt abzuwarten.