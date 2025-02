Sophia Thiel hat einen neuen Freund: So tickt er

Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29) hat nach einer längeren Single-Phase ihr Herz neu vergeben. Wie sie im Interview mit "Bunte.de" verriet , fand sie ihre neue Liebe ausgerechnet über die Dating-App Tinder - nachdem ihr viele vom Dating in Berlin abgeraten hatten.

"Mir haben so viele gesagt, du findest niemals eine ernsthafte Beziehung in Berlin", erzählte Thiel im Interview. Die pulsierende Hauptstadt -"abgefahren, multikulturell und riesengroß" - mit ihrer ausgeprägten Party-Kultur schien dafür nicht der ideale Ort.

Vom Tinder-Match zum Liebesglück

Der Zufall wollte es, dass sie bei Tinder auf einen Polizisten mit russischen Wurzeln traf. Geboren in St. Petersburg und aufgewachsen in Berlin, verkörpert er für sie im wahrsten Sinne des Wortes einen "Freund und Helfer". Die Kennenlernphase verlief allerdings nicht ohne amüsante Momente - besonders als ihm bewusst wurde, dass er eine prominente Dame datete, was er zunächst gar nicht bemerkte.