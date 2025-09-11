"Alles aus dem Weg geräumt": Romina Palm und Antonia beenden Streit

Erneut erhob sich der Vorwurf im Raum, eine Influencerin würde den Stil einer anderen kopieren. Nach einem internationalen Gerichtsfall standen Ende 2024 auch zwei bekannte deutsche Influencerinnen im Mittelpunkt: Fitness-Influencerin Antonia Elena Zimmermann (31) und die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Romina Palm (26), die mit Zimmermanns Ex-Verlobtem – Christian Wolf – eine gemeinsame Tochter hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Antoniaelena.official / rominapalm

Versöhnliches Gespräch Obwohl die beiden keinen handfesten Streit hatten, gingen sie sich monatelang aus dem Weg. Doch damit soll nun Schluss sein, denn die beiden Mütter haben sich ausgesprochen und versöhnt, wie Zimmermann auf Instagram mitteilte: "Wir haben uns getroffen, sehr lange miteinander geredet und uns mit einer Umarmung verabschiedet." Sie haben "alles aus dem Weg geräumt" und betonen, dass es ein "sehr respektvolles Gespräch" war. Zur Vorgeschichte:

Kopierte Romina Palm Influencerin Antonia Elena? Im Zuge einer Instagram-Fragerunde wurde die 31-Jährige gefragt, ob es ihr auffällt, dass man ihr Leben kopieren würde, was diese bejahte. Palm wurde jene Story mehrmals von Usern zugesendet, da diese vermutet haben, es würde sich um eine Anspielung handeln.

"Die Ex von Christian meinte, dass du ihr Leben kopierst", hieß es in einer Nachricht an Palm. Diese antwortete prompt: "Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich ich gemeint bin. Und wenn es doch so ist, finde ich es sehr schade ... Ja klar, wir haben denselben Ex-Freund und beide ein Baby von ihm. Ja, wir sind uns in eine paar Dingen ähnlich, aber ist da etwas Schlimmes daran?" Kurz darauf hat Zimmermann besagte Story entfernt und das Feuer schien gelöscht, bevor es aufflammen konnte.

Influencerin verklagt, weil sie Stil kopiert haben soll Auch ein internationaler Rechtsfall sorgte 2024 im Netz für besonderes Aufsehen: Zum ersten Mal verklagte eine Influencerin eine Kollegin wegen angeblicher Nachahmung ihres Stils. Die Klägerin, Sydney Nicole Gifford aus Minneapolis, warf ihrer texanischen Kollegin Alyssa Sheil vor, systematisch ihren "Vibe" zu kopieren.

Worum geht es genau? Konkret warf Gifford Sheil vor, die Ästhetik ihrer Postings, sowie Kameraeinstellungen und Texte zu kopieren. Mindestens 30 Beiträge seien betroffen. Gifford forderte 150.000 US-Dollar Schadenersatz, da sie durch die stilistische Überschneidung Einkommensverluste erlitten haben will. Zusätzlich verlangte sie, dass Sheil die entsprechenden Inhalte aus ihrem Profil entfernt.

Klage fortgesetzt Sheil beantragte im August 2024 die Abweisung der Klage mit der Begründung, ihr Stil sei an die weit verbreitete "Clean Girl"-Ästhetik angelehnt, die neutrale Farben und minimalistische Designs betont. Dieser Stil sei weder einzigartig noch urheberrechtlich geschützt. Dennoch entschied ein texanischer Richter, dass die Klage fortgesetzt werden kann, da Gifford überzeugend darlegte, dass Sheil sich ihr Image zu eigen gemacht habe.

Influencerinnen kennen sich Beide Influencerinnen arbeiten als Amazon-Partnerinnen, bewerben Produkte auf Social Media und erhalten für Verkäufe eine Provision. Anfangs kooperierten sie miteinander: Im Dezember 2022 trafen sie sich erstmals persönlich, tauschten sich aus und führten im Jänner 2023 ein gemeinsames Fotoshooting durch. Doch später blockierte Sheil Gifford auf Instagram, und kurz darauf wurden laut Gericht die Ähnlichkeiten in Sheils Beiträgen entdeckt.