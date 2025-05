Eigentlich ist das Baden wegen einer hohen Bakterienkonzentration in einem Bach in der US-Hauptstadt Washington verboten – Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stieg trotzdem hinein.

Er postete Fotos auf der Plattform X, die ihn planschend in dem Gewässer zeigen. Er schrieb dazu, am Muttertag habe er eine Wanderung mit der Familie im Rock Creek Parkgebiet gemacht – samt Schwimmen mit seinen Enkelkindern im gleichnamigen Bach.

Kritik im Netz

Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Kommentare, die darauf hinweisen, dass man die Gewässer meiden sollten. User und Userinnen stellen die Kompetenz des Gesundheitsministers infrage, der in einem verunreinigten Bach planschen geht. "Die Tatsache, dass unser Gesundheitsminister in diesem Dreck schwimmt, spricht Bände", heißt es in einem X-Posting.