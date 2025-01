Sängerin gibt Entwarnung

Kurz darauf wurde die "Es ist wie es ist"-Interpretin mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. "Ich werde noch ein paar Tage zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben müssen", erklärte die 48-Jährige weiter. Am 22. Jänner postete sie in ihre Instagram-Story ein Foto aus dem Krankenhausbett, in dem sie tapfer in die Kamera lächelt: "Mit Musik im Ohr von mir geht's gleich besser", kommentierte der Schlager-Star.