Finanzministerium warnt erneut vor Betrug-Mails in seinem Namen
Das Finanzministerium (BMF) warnt erneut vor betrügerischen E-Mails, die im Namen der Institution verschickt werden.
Aktuell gibt es einen Anstieg gefälschter E-Mail-Nachrichten, die im Namen des BMF an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer versendet werden. In den Betrug-Mails heiße es, dass angeblich offene Zahlungen zu begleichen wären. Mit einer gefälschten Zahlungserinnerung im Anhang werde auf eine Überweisung auf ausländische Konten gedrängt, erklärte das BMF.
- Das Ministerium weist darauf hin, dass Informationen des Finanzministeriums grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden erfolgen, die per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden.
- Das Finanzministerium fordert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.
Kommentare