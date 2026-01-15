Aktuell gibt es einen Anstieg gefälschter E-Mail-Nachrichten, die im Namen des BMF an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer versendet werden. In den Betrug-Mails heiße es, dass angeblich offene Zahlungen zu begleichen wären. Mit einer gefälschten Zahlungserinnerung im Anhang werde auf eine Überweisung auf ausländische Konten gedrängt, erklärte das BMF.