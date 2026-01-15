Trend Hub

Finanzministerium warnt erneut vor Betrug-Mails in seinem Namen

Hacker, der gerade versucht an sensible Daten zu gelangen.
Das Finanzministerium (BMF) warnt erneut vor betrügerischen E-Mails, die im Namen der Institution verschickt werden.
15.01.26, 14:11

Aktuell gibt es einen Anstieg gefälschter E-Mail-Nachrichten, die im Namen des BMF an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer versendet werden. In den Betrug-Mails heiße es, dass angeblich offene Zahlungen zu begleichen wären. Mit einer gefälschten Zahlungserinnerung im Anhang werde auf eine Überweisung auf ausländische Konten gedrängt, erklärte das BMF.

FinanzOnline-Betrugsmails im Umlauf: Darauf sollte man achten
  • Das Ministerium weist darauf hin, dass Informationen des Finanzministeriums grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden erfolgen, die per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden.
  • Das Finanzministerium fordert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmer niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.
