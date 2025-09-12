Mehr als 500.000 Menschen folgen Katie Brooks auf Instagram. Auf der Plattform teilt sie regelmäßig kreative Pasta-Rezepte und zeigt, wie man in ein paar Handgriffen selbst Tagliatelle, Gnocchi und Co. zubereiten kann. Ihr letztes Video hat Views in Millionenhöhe angesammelt. Der Grund dafür: Brooks bereitet Pasta im Flugzeug zu.

Mehr als 5,8 Millionen Mal wurde das Video von Katie Brooks angesehen, in dem sie sich bei der Pastazubereitung im Flugzeug zeigt. In einem kleinen Teller mischt sie Wasser mit Mehl und knetet es zu einem Teig zusammen. Anschließend teilt sie den Teig mit einem Metallschneider in mehrere Rollen und portioniert ihn in Stücke. Danach werden die Gnocchi mit einem Holzstück geformt.

Für die "Flugzeugnudeln" hat Brooks eine halbe Tasse feines Grießmehl und 50 Milliliter warmes Wasser verwendet. Auf TikTok erklärte die Köchin, dass man die Gnocchi 5-7 Minuten kneten und anschließend 30 Minuten ruhen lassen soll.

"Die Sicherheitsleute wollten nicht, dass ich ein kleines Glas mit Nüssen mitbringen durfte. Sie sagten, der Deckel sei ein "scharfes Objekt" und ich musste ihn wegwerfen. Wie konnten sie dich deinen Schneider an Bord bringen lassen??!!"

"Ich LIEBE Pasta, aber das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe."

"Ich werde mich nicht mehr über die Kinder beschweren, die neben mir sitzen."

"Als Mutter eines Kindes mit Weizenallergie bin ich schockiert. Bitte tu das nicht in einem Flugzeug, in dem Menschen in einem kleinen Raum eingeschlossen sind (...) und das nächste Krankenhaus Stunden entfernt ist."

Die User und Userinnen in den Kommentaren zeigen sich von dem Rezept in der Luft nur wenig begeistert:

Ob die Aktion wirklich echt ist, ist unklar. Auf TikTok kommentierte ein User und nahm die Köchin in Schutz: "Sie zeigt, dass Pasta so einfach zuzubereiten ist, dass man sie sogar im Flugzeug kochen könnte – sie hat sie nicht gegessen! Es war nur eine Demonstration."

Das bestätigte die Content Creatorin nachträglich auf Instagram: "Da alle wegen dieses Videos verrückt werden 😂 Ich versuche nur zu zeigen, dass Nudeln zu machen so einfach ist, dass man es im Flugzeug machen kann! ✈️"