Das Warten hat ein Ende: Am Montag 10. März geht "Match in Paradise" ins Grande Finale. Mit dabei sind noch die vier Paare Sabrina & Daniel, Vanessa & Danilo, Karina & Nelson sowie Andrea & Burim steht nun die alles entscheidende Frage an: Großes Geld oder doch die große Liebe?

Die Paare haben nämlich die brisante Wahl: Entweder sie lernen das Match noch weiter außerhalb von Griechenland kennen, oder sie entscheiden sich dafür, 10.000 Euro mit nachhause zu nehmen.