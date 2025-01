Lynn Ban war eine renommierte Schmuckdesignerin und Reality-TV-Persönlichkeit, die durch ihre Teilnahme an der Netflix-Serie "Bling Empire: New York" bekannt wurde. Ihre einzigartigen Schmuckkreationen wurden von zahlreichen Prominenten getragen, darunter Rihanna und Beyoncé. Nach einem Ski-Unfall in Aspen im Dezember verstarb die 51-Jährige an den Folgen ihrer Verletzungen.

Gehirnblutung nach Sturz

Am 30. Dezember teilte die Designerin noch selbst ihre Geschichte auf Instagram. "Und mit einem Augenzwinkern kann sich das Leben verändern", begann sie die Story, in dem sie die Ereignisse schilderte. "An Heiligabend, an einem wunderschönen sonnigen Tag in Aspen, im Urlaub mit meiner Familie, hatte ich einen Ski-Unfall, der mein Leben verändern würde."