Wog nur noch 25 Kilogramm: Türkische Influencerin (30) gestorben

Mehr als 916.000 Menschen folgen der 30-jährigen Nihal Candan auf Instagram . Auf dem Profil postete die Türkin regelmäßig Updates aus ihrem Privatleben: Sie zeigte ihren hübschesten Outfits, beim Workout oder beim Brunch mit ihren Freundinnen. Seit Jahren kämpfte die junge Frau jedoch gegen ihre Magersucht an, nun werden traurige Nachrichten bekannt: Nihal Candan ist tot.

Unrealistische Schönheitsideale und öffentlicher Druck

Wie NTV Haber berichtet, wurde Candan vor allem durch ihre Teilnahme in den Shows "Bu Tarz Benim" und "Survivor 2016" bekannt. Obwohl sie auf Social Media sehr erfolgreich war, kam die Influencerin auch mit dem Gesetz in den Konflikt. 2023 wurde sie wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet, im Gefängnis wurde Candan mit Magersucht (Anorexia nervosa) diagnostiziert und freigelassen. Sie begab sich in ärztliche Behandlung und wurde künstlich ernährt. Ihre Schwester Bahar teilte zuletzt Anfang Juni Updates aus der Klinik auf Instagram.