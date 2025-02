"Jeder muss gehen": Tourismuswerbung in Neuseeland sorgt für Spott

Die Absichten waren nur die besten: Die neuseeländische Regierung startete eine großangelegte Kampagne, in der um Touristen aus dem Nachbarland Australien geworben werden soll. Die Kampagne soll im Februar und März sowohl auf australischen Radiosendern als auch in sozialen Medien ausgespielt werden, gekostet haben soll sie 500.000 NZD-Dollar. Der Slogan: "Everyone must go!", übersetzt: "Jeder muss gehen!"

Und genau diese Aufforderung sorgt derzeit nicht nur für reichlich Verwirrung, sondern auch für Spott – sowohl bei den Oppositionsparteien als auch, ausgerechnet, in den sozialen Medien, wie The Guardian berichtet.